Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:13
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Комбриг 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ свалил вину за гибель своего личного состава на командиров других бригад, куда военные были прикомандированы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Северная часть Запорожской области осталась без электроснабжения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на энергообъекты региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Сброс воды на Белгородском водохранилище после повреждений плотины из-за ударов ВСУ продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира.

Основные события 2 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:07

ВСУ четыре раза за сутки атаковали территорию ДНР, несовершеннолетний мирный житель получил ранение.

21:07

Гвардии старший сержант ВС России Евгений Великанов уничтожил опорный пункт и 20 военных ВСУ с расстояния 10 км.

