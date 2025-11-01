Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Комбриг 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ свалил вину за гибель своего личного состава на командиров других бригад, куда военные были прикомандированы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Северная часть Запорожской области осталась без электроснабжения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на энергообъекты региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Сброс воды на Белгородском водохранилище после повреждений плотины из-за ударов ВСУ продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира.

