Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:13
Комбриг 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ свалил вину за гибель своего личного состава на командиров других бригад, куда военные были прикомандированы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Северная часть Запорожской области осталась без электроснабжения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на энергообъекты региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Сброс воды на Белгородском водохранилище после повреждений плотины из-за ударов ВСУ продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира.
