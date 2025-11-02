ТАСС: командиры ВСУ перепродают автомобили, купленные для нужд армии

По данным российских силовых структур, они присваивают вырученные деньги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Командиры украинских подразделений перепродают автомобили, купленные для нужд ВСУ за счет пожертвований, и присваивают вырученные деньги. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В то время, как отдельные подразделения ВСУ испытывают огромные проблемы с логистикой, а граждане Украины отдают последние гроши на "сборы для ВСУ", командиры медийных подразделений зарабатывают на продаже автомобилей", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, купленные для ВСУ автомобили тут же появляются на интернет-площадках по продаже подержанных авто.