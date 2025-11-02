Пушилин: ВСУ пытаются найти пути выхода из окружения в Красноармейске

Глава ДНР отметил, что противник не концентрируются на удержании позиций

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. ВСУ концентрируются не на удержании позиций в Красноармейске ДНР, а на возможности деблокироваться. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Противник сейчас концентрируется, судя по всему, уже не на удержании каких-то позиций, а в высшей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти", - рассказал он об обстановке в Красноармейске на видео, опубликованном в его Telegram-канале.