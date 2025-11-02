ВСУ подтвердили потери в Днепропетровской области из-за ударов ВС РФ

Проверяется факт соблюдения и выполнения требований приказов о своевременном оповещении о воздушной тревоге, запрете размещения кадров и проведении совещаний на открытой местности, сообщили в группировке войск "Восток" Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" Вооруженных сил Украины сообщила, что понесла потери убитыми и ранеными в результате комбинированных ударов ВС РФ 1 ноября в Днепропетровской области.

Проверяется факт соблюдения и выполнения требований приказов о своевременном оповещении о воздушной тревоге, запрете размещения кадров и проведении совещаний на открытой местности, говорится в сообщении, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

2 ноября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли около 1 355 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне проведения специальной военной операции. В частности, там отметили, что поражение нанесено формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь и Тихое Днепропетровской области.