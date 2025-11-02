Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 355 военных

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 180 человек

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 355 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 180 человек, от действий группировок "Запад" - до 215, "Южная" - до 120, "Центр" - более 520, на направлении "Восток" - до 240 и "Днепр" - свыше 80 военнослужащих.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Кондратовка, Павловка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и Окоп Харьковской области. ВСУ потеряли бронетранспортер, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка Харьковской области. Противник потерял бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Северск, Славянск и Резниковка в ДНР. Противник потерял танк Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин и шесть пикапов. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, три склада материальных средств и склад горючего.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и в ходе активных наступательных действий уничтожили бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронированных машин "Козак" и шесть автомобилей противника.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Тихое Днепропетровской области, Гуляйполе, Новое Запорожье и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены 12 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, склад горючего и два склада материальных средств противника.