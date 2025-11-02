ВС России уничтожили бронеавтомобиль, сорвав ротацию ВСУ у Константиновки
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль с украинскими боевиками, сорвав их ротацию на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
"В ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск был обнаружен двигавшийся в сторону вражеских позиций бронеавтомобиль с военнослужащими ВСУ. Незамедлительно было принято решение о его уничтожении. В результате нанесения по нему ударов артиллерии и применения FPV-дронов транспортное средство было уничтожено вместе с ехавшими в нем солдатами ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, там отметили, что также был обнаружен и уничтожен склад боеприпасов и продовольствия ВСУ.