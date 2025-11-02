Пленный из ВСУ рассказал, как они ели в Купянске одну банку тушенки на троих

Это был рацион военных на день, сообщил Юрий Шаповаленко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ в окружении в Купянске Харьковской области ели одну банку тушенки на троих в день. Об этом рассказал военнопленный из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шаповаленко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы сами сдались. Когда нас сюда завели - через дня четыре примерно, мы поняли, что находимся в окружении россиян. Подвоза уже не было - БК (боекомплекта - прим. ТАСС) не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели", - рассказал он в видео, предоставленном Минобороны России.

Он также признал, что через Оскол уже путь был отрезан - там активно работают российские FPV-дроны.

"Из-за этого логистики уже не было. В город много ваших солдат зашло. Поэтому мы и решили выйти с белой тряпкой на ваших. Они тогда еще инструкции сбросили с дрона как правильно действовать", - отметил Шаповаленко.