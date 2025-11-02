В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ

Ранения получили мужчина и женщина

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. В Белгородской области два человека получили ранения в результате атак ВСУ. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В Белгородском районе в селе Отрадное дрон ударил по служебной "Газели". Водителя с баротравмой, ссадинами лица и множественными слепыми осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов", - говорится в сообщении.

Также было повреждено оборудование на коммерческом объекте в поселке Разумное, а в результате детонации дронов в поселке Майский - кровля и фасад в здании социального объекта, в селе Красный Октябрь - кровля в частном доме.

Женщина получила баротравму в Грайвороне из-за детонации дрона вблизи многоквартирного дома, бригада скорой помощи оказала помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась. Этим же взрывом в одной из квартир выбиты окна, повреждены два автомобиля. Также в городе от детонации еще одного дрона на территории частного дома повреждены забор, хозпостройка и легковой автомобиль. В селе Мощеное Грайворонского округа дрон повредил находящийся в гараже автомобиль.

В селе Мешковое Шебекинского округа от удара дрона загорелась и была потушена "Газель", поврежден еще один автомобиль. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате атаки FPV-дрона поврежден фасад корпуса сельхозпредприятия. В селе Грузское Борисовского района от удара дрона пробиты кровли двух частных домов, а в селе Стригуны того же муниципалитета при детонации FPV-дрона в частном доме посечены фасад и ограждение. В селе Коновалово Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона повреждено остекление.