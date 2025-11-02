Добровольцев отряда "Барс-9" наградили государственными наградами

Медали "За отвагу" и "За храбрость" вручили двадцати добровольцам

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Медали "За отвагу" и "За храбрость" вручены добровольцам отряда "Барс-9" группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.

"Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные награды добровольцам отряда "Барс-9" группировки войск "Запад", отличившимся в ходе боевых действий в Луганской Народной Республике. За проявленный героизм и успешные наступательные действия более двадцати добровольцам вручены медали "За отвагу" и "За храбрость", - говорится в сообщении.

Так, согласно предоставленным министерством видео, среди награжденных есть ротный фельдшер с позывным Жук, гражданская профессия которого - учитель ОБЖ. "Основная моя здесь задача - это организация эвакуации раненых, стабилизация раненого, если я нахожусь на пункте стабилизации, и в дальнейшем уже передача его медикам после того, как мы его эвакуировали", - сказал военный.

В ходе награждения генерал-майор от имени верховного главнокомандующего ВС РФ и руководства Минобороны поблагодарил добровольцев за эффективную работу в зоне СВО, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач.