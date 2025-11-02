Силы ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 283 беспилотника ВСУ

Также бойцы России уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 283 беспилотника противника, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 283 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.