Марочко заявил, что ВСУ расстреливают население Константиновки

Были факты мародерства и другие военные преступления со стороны украинских военнослужащих, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины расстреливают мирное население Константиновки Донецкой Народной Республики и мародерствуют, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что гуманитарная обстановка в Константиновке катастрофическая, оставшемуся в городе населению перестают помогать даже украинские волонтеры.

"Украинские боевики не сильно чествуют гражданское население Константиновки. Были факты и расстрелов мирного населения, и факты мародерства, и другие военные преступления со стороны украинских боевиков. Поэтому все, кто там остались, ждут как можно скорейшего освобождения данного населенного пункта, поскольку от этого напрямую зависит их жизнь", - сказал он.