Марочко: освобождение Новоалександровки нарушает логистику ВСУ в Гуляйполе

При дальнейшем продвижении на запад ВС РФ перережут основную трассу снабжения противника Покровское-Доброполье, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Освобождение Новоалександровки Днепропетровской области позволяет российской армии перерезать основную логистику Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Гуляйполе соседней Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Мне кажется, самая основная цель освобождения Новоалександровки - это перерезание основной логистики украинской группировки, которая находится в районе населенного пункта Гуляйполе. При дальнейшем продвижении на запад - к населенному пункту Андреевка и даже не доходя до него, - мы перережем основную трассу снабжения украинских боевиков Покровское-Доброполье. И, естественно, это серьезно усложнит положение украинских боевиков в Запорожской области", - сказал он.

Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.