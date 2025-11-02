ВСУ трижды обстреляли Белгородскую область и выпустили 88 БПЛА

В селе Дорогощь из-за детонации дрона пострадали два подростка

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. ВСУ за минувшие сутки обстреляли Краснояружский район и дважды Грайворонский округ, а также атаковали территорию региона, использовав 88 БПЛА. Наиболее серьезные последствия имели атаки на Грайворонский округ, следует из сообщения оперштаба.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В селе Мощеное [Грайворонского округа] при атаке дрона ранен мужчина. Пострадавший находится на стационарном лечении в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние тяжелое. В селе повреждены два частных дома, две надворные постройки и два автомобиля", - говорится в сообщении.

В селе Дорогощь того же муниципалитета в результате детонации дрона пострадали два 15-летних подростка, их первоначальные диагнозы не подтвердились после обследования в детской областной клинической больнице. На месте атаки повреждены частный дом и машина. Кроме того, в селе повреждены здание предприятия и 18 единиц техники. Еще один мирный житель получил ранения при ударе FPV-дрона в Грайвороне, лечение проходит амбулаторно. В городе повреждены три частных дома, хозпостройка, объект инфраструктуры, пожарный автомобиль и еще десять машин, две из которых сгорели.

Два частных дома повреждены в селе Смородино, по одному автомобилю - в селах Дунайка и Новостройка-Первая. Всего по населенным пунктам Грайворонского округа во время двух обстрелов выпущено 15 боеприпасов, нанесены удары 31 беспилотником, 7 из которых ликвидированы. В Краснояружском районе три выпущенных боеприпаса и атаки 14 беспилотников обошлись без последствий. В Новой Таволжанке Шебекинского округа беспилотником поврежден частный дом, а между селами Белянка и Зимовенька сгорел автомобиль. Еще один частный дом поврежден в Шебекине.

В Белгородском районе повреждены частный дом и служебный автомобиль в поселке Октябрьский, складское помещение сельхозпредприятия в селе Бессоновка. В селе Березовка Борисовского района повреждены социальный объект и легковой автомобиль, а неподалеку от райцентра - грузовой автомобиль. Один частный дом поврежден в селе Казинка, еще один - в хуторе Кургашки Валуйского муниципального округа. В Волоконовском районе частный дом сгорел в селе Борисовка, а в поселке Пятницкое поврежден "Камаз".

Частный дом и хозпостройка повреждены из-за детонации БПЛА самолетного типа в селе Нагорье Ровеньского района. В селе Драгунка Ивнянского района одним беспилотником повреждены сразу два частных дома. Без последствий обошлись единичные атаки БПЛА на Вейделевский и Алексеевский районы.