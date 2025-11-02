В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание "Облводоканала"

Информации о пострадавших нет

ГЕНИЧЕСК, 2 ноября. /ТАСС/. Административное здание отделения ГУП "Облводоканал" повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ в Горностаевке Херсонской области. Об этом сообщает администрация Горностаевского муниципального округа.

"В результате атак в пгт Горностаевка повреждены административное здание отделения ГУП "Облводоканал" и складское помещение РЭС. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

За прошедшие сутки зафиксировано 11 артиллерийских ударов и 8 атаки БПЛА в Горностаевке, Заводовке и Каирах.