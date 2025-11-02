Южная группировка уничтожила более 10 гексакоптеров и 3 миномета ВСУ

Также ВС России ликвидировали пикап, боевую бронированную машину "Козак" и три антенны управления беспилотниками противника

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили свыше 10 дронов R-18 "Баба-яга", 3 минометных орудия и 3 единицы автомобильной техники противника, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили более 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов на краматорско-дружковском направлении. За сутки с помощью БПЛА, оснащенных системой сброса, а также FPV-дронов операторы сбили вражеские дроны R-18", - говорится в сообщении.

Кроме того, на данном направлении были уничтожены две единицы вражеской техники - пикап и боевая бронированная машина "Козак", а также три антенны управления беспилотниками.

"В ходе ведения контрбатарейной работы, артиллеристы и расчеты БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск обнаружили и комбинированными ударами уничтожили две замаскированных огневых позиции вражеских 120-мм минометов в районе н. п. Константиновка", - добавили в военном ведомстве.

Помимо этого, в МО РФ проинформировали, что операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили автомобиль и миномет противника, который был помещен в прицеп для транспортировки на позицию.