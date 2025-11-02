Над регионами России сбили еще восемь БПЛА ВСУ за три часа
Редакция сайта ТАСС
20:32
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ восемь украинских БПЛА с 20:00 до 23:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.
"2 ноября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в ведомстве.
Три беспилотника нейтрализовали над Курской областью, по два сбили над Белгородской и Ростовской областями и один БПЛА уничтожили над территорией Крыма.