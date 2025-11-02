ВС РФ поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики

Кроме того, бойцы России ударили по местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников ВСУ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса, и места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников ВСУ дальнего действия за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве указали, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, а также ударными БПЛА. Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.