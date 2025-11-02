Над регионами России за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за три часа над регионами РФ восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"2 ноября с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - рассказали в Минобороны.

Силы ПВО сбили пять беспилотников над территорией Брянской области. Еще три дрона уничтожили над Белгородской областью.