Над регионами России за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА
12:25
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за три часа над регионами РФ восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
"2 ноября с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - рассказали в Минобороны.
Силы ПВО сбили пять беспилотников над территорией Брянской области. Еще три дрона уничтожили над Белгородской областью.