Над Кубанью и Черным морем за три часа уничтожили 15 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 15 украинских БПЛА над Кубанью и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

"2 ноября с 9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Краснодарского края и 1 - над акваторией Черного моря", - сказали там.