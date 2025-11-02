Сдавшийся в Купянске украинский военный рассказал о горах сожженной техники ВСУ

Юрий Шаповаленко также сообщил об огромном числе трупов сослуживцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сдавшийся в плен в Купянске украинский военнослужащий из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шаповаленко рассказал о горах сожженной техники ВСУ и огромном числе трупов сослуживцев.

"Задача была удерживать занятые нами дома, чтобы штурмы россиян не прошли. Но мы понимали, что это дорога в один конец. Когда только добирались до позиции, мы видели горы сожженной нашей техники и много трупов наших военнослужащих. Раненых наших много было", - добавил он.