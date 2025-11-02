ТАСС: уничтоженные в Сумской области наемники присоединились к ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что они примкнули два месяца назад

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ликвидированные на сумском направлении иностранные наемники присоединились к ВСУ два месяца назад. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что пункт дислокации латиноамериканских наемников иностранного легиона ВСУ уничтожен в Сумской области. Подтверждена ликвидация троих наемников из Аргентины и одного колумбийца.

"Один из наемников погиб от взрыва мины, другой - от атаки беспилотников, третий - от попадания в голову. Ранее они служили в аргентинской армии, а к ВСУ присоединились около двух месяцев назад в ходе массовой вербовки, проведенной в Южной Америке", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также стали известны имена наемников. Ими оказались Хосе Адриан Гальярдо (позывной Роги, 53 года), Ариэль Эрнан Ахор (позывной Мерло, 25 лет) и Мариано Альберто Франко (позывной Сису, 47 лет). Кроме того, выяснилось, что еще двое аргентинцев получили ранения, также погиб один колумбиец.

Как сообщали в Минобороны России, в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Иностранные наемники используются киевским режимом как пушечное мясо. Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Российские военные продолжают уничтожать наемников.