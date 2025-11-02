При атаке БПЛА на порт Туапсе повреждены два иностранных судна

Пострадавших среди членов экипажа нет

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Два гражданских иностранных судна повреждены в результате атаки украинских беспилотников на порт Туапсе в Краснодарском крае, сообщил оперштаб региона.

"В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что все возгорания потушены.