При атаке БПЛА на порт Туапсе повреждены два иностранных судна

Пострадавших среди членов экипажа нет
08:38
обновлено 08:45
КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Два гражданских иностранных судна повреждены в результате атаки украинских беспилотников на порт Туапсе в Краснодарском крае, сообщил оперштаб региона.

"В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что все возгорания потушены. 

