ВС РФ уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра

Боевую задачу выполнили операторы ударных дронов группировки войск "Днепр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские операторы ударных дронов уничтожили замаскированный транспорт противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра оператором разведывательного дрона было обнаружено местоположение техники противника в укрытии. Расчету ударных БПЛА была поставлена боевая задача по уничтожению обнаруженной цели. Операторы дронов-камикадзе, подняв беспилотники с заранее подготовленных позиций, точными ударами уничтожили замаскированные транспортные средства противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря эффективной и слаженной работе расчетов БПЛА группировки войск "Днепр" у противника на правобережье Днепра с каждым днем остается все меньше средств передвижения.