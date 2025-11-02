ВС РФ отразили девять попыток прорыва ВСУ из Красноармейска
09:30
обновлено 10:30
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ отразили девять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях у Красноармейска с целью выхода из окружения. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что бойцы группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Вольное, Гришино, Котлино, Родинское в ДНР, Ивановка и Новоподгорное Днепропетровской области.