ВС РФ отразили девять попыток прорыва ВСУ из Красноармейска

Речь идет о северном и северо-западном направлениях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ отразили девять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях у Красноармейска с целью выхода из окружения. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что бойцы группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Вольное, Гришино, Котлино, Родинское в ДНР, Ивановка и Новоподгорное Днепропетровской области.