ВС РФ освободили 26 зданий в Димитрове ДНР

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ освободили 26 зданий в Димитрове (украинское название - Мирноград) в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Оборонное ведомство отметило, что подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки ВСУ с востока. Российские бойцы расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова.