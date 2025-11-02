Южная группировка уничтожила семь пунктов управления БПЛА ВСУ

Также ВС России ликвидировали два наземных транспортных робототехнических комплекса противника

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили 7 пунктов управления беспилотниками, 2 наземных транспортных робототехнических комплекса (НРТК) и гексакоптер R-18 ("Баба-яга") противника на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено 7 пунктов управления БПЛА с военнослужащими ВСУ. Незамедлительно было принято решение об их уничтожении. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и применения FPV-дронов пункты управления БПЛА и не менее 18 солдат ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили что в районе Константиновки также были уничтожены гексакоптер R-18 и подвозившие боеприпасы и провизию два НРТК противника.