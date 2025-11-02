Над регионами РФ за ночь уничтожили 164 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили над регионами России, Азовским и Черным морями 164 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 32 - над территорией Краснодарского края, 26 - над территорией Республики Крым, 20 - над территорией Брянской области, по девять БПЛА уничтожены над территориями Волгоградской, Ростовской и Орловской областей, 6 - над территорией Липецкой области, 5 - над территорией Воронежской области, по 2 БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, 39 БПЛА уничтожены над акваторий Черного моря и 3 - над акваторией Азовского моря", - сказали там.