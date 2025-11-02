ВСУ атаковали дронами подстанции четырех муниципалитетов ЛНР

Аварийные бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Украинские беспилотники нанесли удар по подстанциям четырех муниципалитетов ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Ночью была массированная атака на энергетический комплекс республики. Вражеские БПЛА ударили по подстанциям в четырех муниципалитетах - Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов. Благодаря оперативным действиям энергетиков к утру часть потребителей и социально значимых объектов запитаны по резервным схемам. Электроснабжение также еще не в полном объеме восстановлено, для водонасосных станций могут наблюдаться перебои в подаче воды", - написал он в Telegram-канале.

По его данным, аварийные бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам. "Собрано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил он.