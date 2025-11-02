ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской

На территории города зафиксировали не менее 17 взрывов

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут массированный артиллерийский обстрел прифронтового города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Зафиксировано не менее 17 взрывов на территории города. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ ведут артобстрел города Каменка-Днепровская, на текущий момент зафиксировано не менее 17 взрывов в различных районах города", - сообщили ТАСС в администрации округа.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.