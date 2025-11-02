FPV-дроны "Востока" уничтожили пикапы ВСУ в Днепропетровской области
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Восток" ликвидировали автомобильную технику с боеприпасами украинских боевиков в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
"В ходе боевой работы разведывательные БПЛА обнаружили несколько пикапов противника, которые загружали имуществом и боеприпасами в тыловом районе ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленным целям с помощью FPV-дронов. Операторы ударных дронов точными попаданиями поразили технику ВСУ, которая пыталась осуществить подвоз материальных средств на передовые позиции", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что оператор дрона-разведчика проконтролировал процесс полного уничтожения техники с материальными средствами и боеприпасами.