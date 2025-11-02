Минобороны России показало военнослужащих, сдавшихся в плен в Купянске

Подробности сдачи в плен рассказали военнопленные военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шаповаленко и Алексей Виндер

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало видео с пленными военнослужащими ВСУ, которые сдались российским военным в Купянске.

"Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен российским бойцам группировки войск "Запад", участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области", - сказали в ведомстве.

Подробности того, как их бросили без поддержки, боеприпасов и еды и как было принято решение сдаться, рассказали военнопленные военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шаповаленко и Алексей Виндер.