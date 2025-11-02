Группировка "Запад" за сутки уничтожила 25 БПЛА ВСУ

Кроме того, ликвидировали 42 тяжелых квадрокоптера

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск сбили 25 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых квадрокоптера противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 42 тяжелых квадрокоптера", - сказал он.