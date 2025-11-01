Марочко: взятие Новоалександровки создает буферную зону на стыке с Запорожьем
22:02
ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Освобождение российской армией Новоалександровки Днепропетровской области формирует буферную зону на стыке с Запорожской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"Взятие Новоалександровки - <…> это прежде всего формирование буферной зоны от границы Российской Федерации на стыке Запорожской и Днепропетровской областей", - сказал он.
Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.