The National Interest: улучшенный "Искандер-М" обходит ПВО Украины

По данным журнала, модернизированные версии ракет летят по квазибаллистической траектории

Редакция сайта ТАСС

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" © Евгений Епанчинцев/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Модернизация ракетных комплексов "Искандер-М" позволила ВС России успешно обходить ПВО Украины. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

По его информации, модернизированные версии ракет летят не по стандартной траектории, а по квазибаллистической. Изминения траектории и пикирования во время полета снижают способность радиолокационных систем батарей Patriot реагировать на угрозу.

В 2024 году министерство обороны Российской Федерации заявило, что Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" может уничтожить любую цель.