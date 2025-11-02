Пленный украинский солдат рассказал о тяжелом положении ВСУ в Купянске

Алексей Виндер заявил, что российские военные отнеслись к нему и к его сослуживцам нормально, поделились едой и водой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Алексей Виндер из 14-й отдельной механизированной бригады рассказал о тяжелом положении ВСУ в Купянске. Видео беседы с пленным предоставлено Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы все сделали по инструкции. Боялись конечно - думали, что нас порасстреливают, когда будем выходить. Выхода все равно не было - мы там в окружении уже сидели, переправа через речку была уже полностью под контролем ваших дронов и артиллерии, а также много солдат российских было уже в самом Купянске. Там невозможно было сидеть уже, а так хоть шанс появился на жизнь", - сказал пленный.

Виндер также рассказал, что их отправляли на позиции, обещая заменить в течение суток, однако в итоге оставили без провизии и боеприпасов.

Пленный добавил, что российские военные отнеслись к нему и к его сослуживцам нормально, поделились едой и водой.