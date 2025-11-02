ВС РФ завершают зачистку от ВСУ Гнатовки и Рога в районе Красноармейска
Редакция сайта ТАСС
09:30
обновлено 09:48
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы РФ завершают зачистку Гнатовки и Рога в районе Красноармейска от сил противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой. Завершается зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.