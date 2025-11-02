ТАСС: в Сумской области ликвидированы наемники из Аргентины и Колумбии

Цель поражена ударом БПЛА "Герань-2", уточнили силовики РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пункт дислокации латиноамериканских наемников иностранного легиона ВСУ уничтожен в Сумской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ликвидированы наемники из Аргентины и Колумбии.

"На сумском направлении ударом БПЛА "Герань-2" уничтожен пункт дислокации латиноамериканских наемников иностранного легиона Украины. Подтверждена ликвидация троих наемников из Аргентины и одного колумбийца", - сказал собеседник агентства.