В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека

В Белгородском районе повреждены фасад и окна храма Благовещения пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. В Белгородской области три человека получили ранения и травмы в результате атак украинских БПЛА. Наиболее серьезно пострадал мужчина в Шебекино, следует из Telegram-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по предприятию ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки. Для дальнейшего лечения он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона.

В результате детонации после удара начался пожар внутри складского помещения, он ликвидирован пожарным расчетом. Также в Шебекино в результате других ударов посечен осколками грузовой автомобиль, повреждено остекление многоквартирных домов, повреждены газовое оборудование, "Газель", два автомобиля, автобус, коммерческий объект и остановочный комплекс.

В Грайвороне женщина получила баротравму в результате детонации дрона, от госпитализации после оказания помощи в местной ЦРБ она отказалась. На месте удара посечен забор частного дома, в соседнем доме выбиты окна. Еще один дрон атаковал движущийся автомобиль, повредив стекло и кузов.

В Новостроевке-Первой Грайворонского округа мужчина пострадал в результате атаки на автомобиль, в районной больнице ему диагностировали баротравму, лечение будет проходить амбулаторно. В селе от атак повреждены три автомобиля, частный дом и гараж. Еще в одном селе округа - Мощеное - от удара дрона повреждены входная группа и окна частного дома.

Кроме того, в Белгородском районе ударом дрона повреждены фасад и окна храма Благовещения пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. В селах района повреждены автомобили, квартира, частные дома и гаражи. В Валуйском округе на автодороге Сухарево - Борки повреждена машина, в поселке Дальний в следствие детонации дрона поврежден склад, в селе Казначеевка по той же причине остекление в социальном объекте, в Знаменке - забор, окна частного дома и припаркованная машина. В Волоконовском районе частные дома повреждены в хуторе Бочанка и селе Борисовка, в Борисовском районе - в селах Березовка и Грузское.