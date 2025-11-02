Пушилин: ВС РФ успешно продвигаются в районе Северска и Звановки ДНР

Глава региона отметил, что Звановка попадает в активные сводки

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. ВС РФ имеют успехи в направлении Северска и Звановки ДНР. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В районе Северска мы видим также продвижение наших подразделений, и населенный пункт Звановка, который попадает сейчас в активные сводки, потому что там тоже подразделения имеют определенные успехи", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.