Пушилин: ВС РФ успешно продвигаются в районе Северска и Звановки ДНР
ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. ВС РФ имеют успехи в направлении Северска и Звановки ДНР. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В районе Северска мы видим также продвижение наших подразделений, и населенный пункт Звановка, который попадает сейчас в активные сводки, потому что там тоже подразделения имеют определенные успехи", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.