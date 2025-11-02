ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Харьковской области
09:44
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Запад" отразили три атаки подразделений ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 20 боевиков и бронеавтомобиль "Джура", - рассказали в Минобороны.