ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили до 20 боевиков

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Запад" отразили три атаки подразделений ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 20 боевиков и бронеавтомобиль "Джура", - рассказали в Минобороны.