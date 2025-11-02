ВС РФ уничтожили пункт размещения и минометный расчет ВСУ в Харьковской области

Боевую задачу выполнили военные Северной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск уничтожили пункт временного размещения и огневую позицию минометного расчета ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции на территории Харьковской области операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" была вскрыта боевая позиция ВСУ с оборудованными огневыми точками на линии боевого соприкосновения. После анализа полученных разведданных было принято решение об оперативном огневом воздействии расчетами ударных FPV-дронов группировки", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, полученные в режиме реального времени кадры подтвердили уничтожение целей.