Кимаковский: ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ГУР у Красноармейска

Есть погибшие и раненые, указал советник главы ДНР

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. ВС РФ пресекли попытку высадки еще одной группы десанта ГУР Минобороны Украины под Красноармейском (украинское название - Покровск), сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группу сразу же была атакована, есть погибшие и раненые", - сообщил Кимаковский.

1 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР у Красноармейска. Все 11 человек были уничтожены.