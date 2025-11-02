Над Крымом и Черным морем за час уничтожили четыре украинских БПЛА
06:52
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за час уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
"2 ноября с 08:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Республики Крым и два - над акваторией Черного моря", - сказали в Минобороны.