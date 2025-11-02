За сутки у Купянска уничтожили до 50 украинских военных

Также российские бойцы ликвидировали бронеавтомобиль "Джура"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки в районе Купянска уничтожили до 50 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", бронеавтомобиль "Джура", два грузовых автомобиля, пять пикапов и два квадроцикла", - сказали там.