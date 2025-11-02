Поддубный: ВС РФ уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области

Электроснабжение ограничили на всей территории, которую контролирует киевский режим, отметил военный корреспондент

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили Бурштынскую тепловую электростанцию в Ивано-Франковской области на Украине. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала "Россия-1".

"Воздушная тревога [работает] ежедневно фактически во всех регионах Украины. Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины - Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим", - сказал он.

Военкор добавил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боепитания, военным базам и аэродромам, а также по железнодорожным узлам.

По словам Поддубного, противник признает, что система противоракетной и противовоздушной обороны страны не справляется с российскими атаками, интенсивность которых растет с каждым разом.