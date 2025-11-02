Эксперт Васильев: наркокартели отправляют наемников на Украину

Автор Telegram-канала "Русский инженер" отметил, Что они делают это, чтобы обучить своих людей управлению FPV-дронами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Зарубежные наркокартели специально направляют своих людей воевать за Украину с целью заимствования опыта применения FPV-дронов. Об этом ТАСС сообщил блогер, автор Telegram-канала "Русский инженер" Алексей Васильев.

"Некоторые наркокартели напрямую специально засылают своих людей в качестве наемников [в ВСУ] именно для обучения и передачи опыта применения FPV-дронов. То есть они понимают, что это оружие ближайшего будущего и они будут его применять в борьбе с силовыми структурами своих государств или соседних стран. В Бразилии мы недавно видели эти первые ласточки", - сказал эксперт.

Васильев подчеркнул, что в отличие от большинства стран Россией накоплен большой опыт применения и противодействия беспилотникам. "Есть понимание инструментов, методов борьбы с ними, тактических приемов, которые позволяют противодействовать применению, обнаруживать БПЛА и прочее. Соответственно, с одной стороны для России эта угроза частично меньше. Просто потому, что у нас в большом количестве есть люди с опытом применения FPV-дронов", - добавил Васильев.

Ранее появлялась информация о столкновениях полицейских с членами наркокартелей в Бразилии, в ходе которых преступники применяли FPV-дроны с гранатами. В августе также сообщалось, что в Колумбии представители террористических банд поразили при помощи FPV-дрона американский вертолет UH-60 Black Hawk.