Над регионами России сбили 22 украинских БПЛА за пять часов

Из них 14 уничтожили над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА над регионами России за пять часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Белгородской области, 4 БПЛА - над территорией Брянской области и 4 БПЛА - над территорией Курской области", - сказали в военном ведомстве.