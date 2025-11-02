В Геленджике, Анапе и пяти населенных пунктах нашли обломки сбитых БПЛА

Фрагменты упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Обломки сбитых ночью украинских БПЛА обнаружены в Геленджике, Анапе и пяти населенных пунктах Туапсинского округа Краснодарского края. Во всех случаях пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.

"В Геленджике обнаружили обломки беспилотников, в одном из домов в садовом товариществе "Строитель" выбиты стекла, также поврежден автомобиль. <...> В пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа обнаружили обломки БПЛА. <...> Фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна", - говорится в сообщении.

В Анапе обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Большой Утриш.

На местах падения БПЛА работают экстренные и специальные службы, территории оцеплены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами России, Азовским и Черным морями 164 украинских БПЛА самолетного типа, из которых 32 - над территорией Краснодарского края. По данным оперштаба региона, обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в поселке Сосновом.