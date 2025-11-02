Пушилин: ВСУ перекидывают резервы в Ямполь ДНР

Однако это не помешает продвижению ВС РФ, считает глава республики

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. ВС РФ стягивают резервы в Ямполь ДНР, но это не помешает продвижению ВС РФ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Ямполе также продолжаются ожесточенные боестолкновения. Противник по-прежнему туда перекидывает резервы. Вцепился зубами, можно сказать, в данный населенный пункт. Но это, уверен, не помешает нашим подразделениям выполнить свою работу и освободить данный населенный пункт", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.