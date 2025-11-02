Кимаковский: ГУР пыталось вывезти группу иностранцев из-под Красноармейска

Информация о судьбе борта и его пассажиров уточняется, сообщил советник главы ДНР

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский © Евгений Мессман/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Украинские спецслужбы предприняли несколько попыток эвакуировать из района Красноармейска группу иностранцев, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт", - сообщил Кимаковский.

По его словам, попыток было несколько. Информация о судьбе борта и его пассажиров уточняется.

Ранее Кимаковский сообщил ТАСС о попытке ГУР перебросить вертолетным бортом очередную группу десанта под Красноармейск. Вместе с ним на этот участок фронта и был отправлен еще один борт, которым и пытались эвакуировать иностранцев.